Incidente nella notte: auto finisce contro una cabina elettrica

CITTADELLA - La notte scorsa, poco dopo le 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Valsugana a Facca di Cittadella per un’auto finita contro una piccola cabina elettrica, gli sfiati del gas metano e una ringhiera: illeso il conducente. I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza l’auto e prestato soccorso al conducente, rovsciatosi su un fianco con la vettura. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.