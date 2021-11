CERVARESE SANTA CROCE - Alle 21.50 di ieri sera, giovedì 25 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Martino a Cervarese Santa Croce per un'auto finita contro i pali della segnalazione stradale: illeso l'autista. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l'auto e la strada, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.