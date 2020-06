Schianto auto-moto, centauro su Kawasaki riporta fratture e traumi ma è salvo

ALBIGNASEGO - Grave incidente stradale giovedì sera intorno alle 23.20 lungo via Roma, nel pieno centro di Albignasego. Stando ad una prima ricostruzione, una moto Kawasaki 1200, condotta da un 44enne di Conselve, stava viaggiando probabilmente ad elevata velocità in direzione di Padova. E' stata centrata in pieno da una Fiat Punto, alla cui guida c'era un 26enne originario della Costa d'Avorio, residente nella città capoluogo, che proveniva da nord e stava svoltando verso via Verona. L'impatto è stato violentissimo: il motociclista è stato sbalzato dal mezzo a quindici metri da dov'è avvenuto lo scontro.



I SOCCORSI

Alcuni passanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenute in una manciata di minuti due ambulanze e una pattuglia dell'Unione della polizia municipale Pratiarcati. L'ivoriano è stato medicato seduta stante, mentre il 44enne è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale di Padova.

Ieri mattina i sanitari hanno sciolto la prognosi, che per le prime ore era rimasta riservata. Ne avrà per 45 giorni; in particolare, ha riportato la frattura del femore e un importante trauma cranico. Per com'è andata, può comunque dirsi miracolato. Durante i rilievi i vigili hanno raccolto alcune testimonianze. Tutti concordano sul fatto che la Kawasaki stesse andando ben oltre i limiti dei 50 chilometri orari in vigore in quel particolare tratto di provinciale. In pratica, l'automobilista non si sarebbe nemmeno accorto che dall'altro senso di marcia stava avanzando una due ruote. I due veicoli, inoltre, non hanno lasciato nessun segno riconducibile ad un minimo accenno di frenata. E ci sarebbe pure un clamoroso risvolto relativo al sinistro.



I RILIEVI

Sempre ieri mattina gli agenti hanno visionato le immagini della videosorveglianza comunale per tentare di capire meglio la dinamica dello scontro. Quella moto, la Kawasaki 1200, sarebbe stata notata già nei giorni scorsi a fare le vasche lungo la provinciale 92, ad andatura sostenuta, dalla rotonda di largo Obizzi fino al rondò della tangenziale sud, e ritorno.

Un fenomeno che riguarderebbe pure altre motociclette, riprese anch'esse dalle decine di telecamere collocate sul territorio. A questo proposito il comando della locale ha avviato un'indagine per comprendere da quanto tempo stessero andando avanti questi comportamenti che, se verificati, sarebbero pericolosi per l'incolumità pubblica, come sottolinea la municipale.

Nei video in questione, fa sapere infine il comando, si sente chiaramente il rombo delle moto di grossa cilindrata che sfrecciano sulla provinciale 92, noncuranti dei rischi che provocano i loro comportamenti poco consoni. Su via Roma, peraltro, insistono molti locali, molto frequentati alla sera da famiglie con bambini. Da qui la decisione dell'Unione Pratiarcati di intensificare fin d'ora i pattugliamenti sulle strade principali di Albignasego.

Ultimo aggiornamento: 11:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA