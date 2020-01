Malore alla guida, donna si schianta contro un cancello e muore

PADOVA - Una settantottenne padovana si è schiantata contro il cancello di un'abitazione al volante della sua utilitaria. Nel tremendo impatto ha perso la vita. E' accaduto in via Salboro, alla periferia della città. L'anziana è stata soccorsa dal personale del Suem ma purtroppo ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. Con tutta probabilità la donna è stata colta da un malore mentre stava guidando e non ha avuto la forza di rallentare e accostare a bordo strada. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia locale, che ha compiuto i rilievi del sinistro.

Audi coupé contro il guardrail sull'A31, conducente ferito resta incastrato dentro

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA