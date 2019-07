Auto fuori strada da sola, rotola giù dalla A13 sulla scarpata: due feriti

PADOVA - Un'auto è uscita fuori strada da sola, oggi 30 luglio alle 13:30 circa, mentre percorreva la 13 Padova-Bologna, tra i caselli di Monselice e Boara. La vettura è finita rovesciata su un fianco nella scarpata del terrapieno autostradale: due feriti. I pompieri accorsi da Este e da Padova anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del suem 118 nel trasporto dei feriti fino al piano stradale, dove sono stati caricati in ambulanza per essere trasferiti in ospedale a Schiavonia. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA