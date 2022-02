Incidente sulla strada dei Pescatori: quattro feriti, tra i quali due bambini

PIOVE DI SACCO - Schianto tra auto, quattro persone ferite, tra le quali anche due bambini. L'incidente è successo oggi, 12 febbraio, alle 17:15 lungo la Strada dei Pescatori a Piove di Sacco ed ha coinvolto tre autovetture: quattro feriti tra i quali due bambini. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona, rimasta incastrata all’interno di un’auto. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti con tre ambulanze in pronto soccorso La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in fase di conclusione.

