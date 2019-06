Sbanda e capotta in Strada Battaglia: resta incastrato fra le lamiere

PADOVA - Nel pomeriggio i vigili del fuoco e i sanitari sono intervenuti lungo la Statale 16 a Battaglia Terme per l'uscita di strada di un'auto dopo la sbandata e la totale perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.



La squadra dei pompieri arrivata da Abano Terme, ha messo in sicurezza il mezzo ed estratto il ferito, rimasto incastrato nell'abitacolo: è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito in ospedale in eliambulanza. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.



Sempre alle 15 i Vigili del fuoco sono intervenuti nel Veronese sulla SP6 (località San Giorgio) per un'altra auto uscita di strada autonomamente: una Suzuki Ignis condotta da una 69enne della zona in un tornante è uscita dalla sede fermandosi negli alberi circa 5 metri più in basso. Estratta dalla macchina, la donna è stata immobilizzata, posta in barella toboga e affidata alle cure del personale Suem.

