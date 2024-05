Sedicenne investita da una Bmw sulle strisce pedonali, è grave

NOVENTA PADOVANA - Ragazzina di 16 anni investita sulle strisce pedonali, oggi 25 maggio, alle 18 in via Noventana a Noventa Padovana. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la giovane stava attraversando regolarmente la carreggiata quando da Stra in direzione Padova è sopraggiunta una Bmw condotta da una donna P.T. di 56 anni residente in paese. Nonostante una brusca frenata, l'automobilista non è stata in grado di evitare l'impatto. Dopo lo schianto la studentessa è volata a diversi metri di distanza dal luogo dell'incidente, ricadendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Suem 118 che dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata in ospedale a Padova. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso è stata giudicata non in pericolo di vita. La donna, sottoposta all'alcoltest è risultata negativa. La viabilità ha subito ripercussioni per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.

