Violento botto tra due vetture, una resta piegata su un fianco: estratto ferito dall'abitacolo

NOVENTA PADOVANA - Poco dopo le 21 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Noventana a Noventa Padovana per lo scontro tra due auto di cui una finita rovesciata su un fianco dopo la violenza dell'impatto. Un uomo al suo interno è rimasto ferito.

I pompieri, arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo dall’auto rovesciata, che è stato preso in cura dai sanitari, stabilizzato e trasferito in ospedale. Illeso l’altro automobilista. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

