Abano. Terribile schianto tra auto e furgone, automobilista muore dopo due giorni di agonia

ABANO (PADOVA) - Dopo due giorni di agonia, senza mai riprendere conoscenza, ieri 15 ottobre il cuore di Giancarlo Girardi, 59 anni di Padova ha smesso di battere.

Troppo gravi le lesioni riportate in un drammatico incidente avvenuto venerdì alle 15 sulla direttissima che da Padova porta ad Abano Terme. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, un minivan Volkswagen Transporter condotto proprio dal cinquantanovenne si è scontrato con un furgone della ditta di distribuzione di bevande "Rinaldi". Ora il dipendente della ditta si trova iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.

I mezzi rimangono sotto sequestro in attesa di chiudere tutti gli accertamenti e risalire alle cause che hanno contribuito al tragico impatto. In quel tratto di bretella tra Padova ed Abano anche in passato si sono verificati gravi incidenti stradali che hanno provocato numerosi morti.