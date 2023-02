Ponso. Prende la Bmw di papà e si schianta contro un platano: 17enne gravissimo in ospedale

PONSO - Sono ancora gravi le condizioni del 17enne di Carceri (Padova) che domenica sera, 5 febbraio, alla guida della Bmw del papà, si è schiantato contro un platano della strada provinciale 91, nota come Moceniga. Il giovane, ovviamente senza patente, è stato protagonista di una fuoriuscita autonoma all'altezza di Ponso: per cause probabilmente imputabili all'inesperienza, il guidatore ha perso il controllo dell'auto - una Bmw - e ha terminato la sua corsa contro l'albero.

Intervenuto sul posto il personale medico del Suem, i carabinieri della compagnia di Este e i vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzino sono subito apparse gravi e il ferito è stato portato all'ospedale di Padova, dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata. Ignote le ragioni che hanno spinto il 17enne a mettersi alla guida dell'automobile.