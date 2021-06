Sbanda, esce di strada e si capovolge: ferite mamma e figlia di 2 anni

VILLAFRANCA PADOVANA - Perde il controllo dell'auto, esce di strada e si capovolge: ferita mamma e bimba di due anni. Alle 4:30 di oggi, 7 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 75 a Villafranca Padovana per un’auto finita fuoristrada dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita insieme alla figlia di 2 anni.

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto, posizionata su un fianco ed estratto la piccola e la mamma, che sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere portati in ambulanza in ospedale. Sul posto i carabinieri di Piazzola sul Brenta per i rilievi . Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 6.