Sarmeola. Schianto la mattina di Natale, due persone portate in ospedale

RUBANO - Alle 10:30 del giorno di Natale, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Della Provvidenza a Sarmeola per un incidente stradale tra due auto: due le persone rimaste ferite. I pompieri arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 e trasferiti in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.