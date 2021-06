Perde il controllo dell'auto e sfonda la recinzione di una casa: ferita una ragazza di 24 anni

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Incidente nella notte di lunedì 14 giugno, alle 22:15, in via Rettilineo a Santa Giustina in Colle per la fuoriuscita autonoma di un’auto: ferita la conducente. La donna, 24enne, dopo aver perso il controllo della vettura ha sfondato la recinzione di un'abitazione e divelto la segnaletica stradale, finendo rovesciata su un fianco.

I vigili del fuoco accorsi con i volontari di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la donna è stata presa in cura dal personale del 118 ed è stata portata in ospedale a Camposampiero. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate un quarto d'ora dopo la mezzanotte.