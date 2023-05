SAN PIETRO IN GU (PADOVA) - Incidente a San Pietro in Gu poco prima delle 10 di questa mattina, 22 maggio. Un furgoncino che viaggiava su via Postumia è rimasto schiacciato tra due camion: il conducente è rimasto ferito. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il ferito è stato recuperato dal Suem 118 e portato in ospedale.