Schianto a San Giorgio: tre ragazzi feriti, uno in gravi condizioni elitrasportato a Padova

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Incidente stradale oggi primo aprile a San Giorgio delle Pertiche.

Durante le prime ore del pomeriggio tra amici che si trovavano a bordo di un'auto, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine sono finite fuori strada. L'auto, fuori controllo, ha finito la sua corsa in un fossato. I residenti della zona hanno sentito un boato e sono usciti in strada per sincerarsi di cosa fosse accaduto. Fin da subito si è capito che uno dei tre amici versava in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti più mezzi del Suem 118. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito più serio è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire l'accaduto e capire le cause che hanno contribuito all'impatto. La strada è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza.