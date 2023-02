Incidente a Saletto. L'auto vola nel fossato, due ragazzi feriti gravemente. Sono rimasti incastrati tra le lamiere Foto

SALETTO (PADOVA) - Grave incidente stradale nella sera di martedì 31 gennaio, verso le 23, lungo la strada regionale via Padana Inferiore , tra Saletto (Vigodarzere) e Ospedaletto Euganeo. Una macchina è uscita di strada finendo in un fossato laterale. Nello schianto sono rimasti feriti due ragazzi, estratti dalle lamiere daivigili del fuoco. Il ferito più grave è stato portato a Padova, l’altro a Schiavonia. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte.