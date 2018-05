Doppio incidente a Saccolongo: auto contro palo, moto si scontra con una vettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACCOLONGO - Incidente stradale poco dopo le 9 di questa mattina - mercoledì 16 maggio - tra un'e unain via Pelosa, all' incrocio con via Argine Sinistro, a: 4 feriti, con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista era assistito dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale. Feriti anche i tre occupanti del Fiat Doblo portati in pronto soccorso per un controllo.I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale del consozio Retinus, già sul posto per un precedente incidente, dove un'auto, dopo la perdita di controllo del conducente aveva abbattuto un palo, finendo la sua corsa contro una colonnina dello sfiato del gas. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.