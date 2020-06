Scontro auto-moto sulla Romea: traffico bloccato e 30 chilometri di coda per il mare

PIOVE DI SACCO - Un incidente avvenuto questa mattina, 20 giugno, sta bloccando la circolazione sulla direttrice per il mare.

È successo intorno alle ore 10.30 a Piove di Sacco, lungo la strada statale 516: un’auto ha centrato una moto. I due mezzi sono fermi su una corsia dell'arteria, causando così 30 chilometri di coda sulla strada per il mare fino allo svincolo per Chioggia e Sottomarina.



