Si schianta con la moto in Romea e fugge lasciando la fidanzata

POLVERARA (PADOVA) - Si è fatto arrestare, non rivedrà la patente per un bel po’ e, con ogni probabilità, dovrà trovarsi anche una nuova fidanzata. Sarà difficile, in effetti, che questa giovane di Chioggia possa fare spallucce di fronte a un compagno che l’ha piantata in asso sulla Romea nel cuore della notte, dopo un incidente in moto.Andrea Bellesso, 22enne di Polverara, l’ha combinata decisamente grossa. Intorno alle due e mezza ha perso il controllo della moto, una Ktm 400, su cui si trovava insieme alla fidanzata, una diciottenne di Chioggia. I due, che stavano percorrendo la Romea, davanti al centro commerciale Clodì, hanno sbandato e sono finiti contro il guard rail. Bellesso è andato nel panico. La moto non era sua, ma di un amico, ma quel che è più grave a lui la patente l’avevano ritirata per guida in stato di ebbrezza poco tempo fa. La serata era trascorsa con un certo brio, e sapeva che anche questa volta sarebbe risultato positivo ai test, pure a quello della cocaina (risultato da verificare ora con le analisi del sangue), senza contare che non avrebbe potuto mettersi alla guida comunque, senza licenza di guida. E così, senza pensarci troppo, ha lasciato la ragazza sul posto e se ne è andato in tutta fretta.