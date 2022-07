Cinghiali in centro abitato ad Abano provocano un incidente stradale. Venturini: «Serve risposta veloce ed efficace»

ABANO - «Le immagini dei cinghiali nel centro di Abano hanno bisogno di una risposta veloce ed efficace». Così Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale. Ma una risposta a cosa? All'invasione di questi animali nei centri abitati della zona dei Colli. Invasione che ha comportato qualche giorno fa il verificarsi di un incidente stradale vicino alla gelateria Bijou: due cinghiali hanno tagliato la strada a un'auto che li ha centrati in pieno, riportando grossi danni. Gli animali, seppur feriti, sono corsi al riparo nella boscaglia. Una situazione che non rientra più solamente nell'ambito dei danni ai campi agricoli ma che comporta rischi per la sicurezza stessa dei cittadini. «Per questo ho segnalato all’assessore regionale Cristiano Corazzari che è necessario intensificare l'azione per contenere i cinghiali sui Colli Euganei - continua Venturini - La presenza massiccia dei cinghiali nei Colli, così come nella Bassa padovana è una questione che, anche recependo le sollecitazioni di agricoltori e cittadini, stiamo seguendo. È fondamentale agire in maniera rapida e coordinata, mettendo attorno ad un tavolo i soggetti interessati perché l’immagine turistica del nostro bacino termale va assolutamente preservata».

APPROFONDIMENTI PADOVA Branchi di cinghiali tra campi e vigneti, Coldiretti:... PADOVA Arrivano i periti balistici per abbattere i cinghiali sui Colli... OSPEDALETTO EUGANEO Ronde notturne contro i cinghiali: fino all'alba vigilante con...