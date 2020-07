Porsche Cayenne si scontra con una Citroen Nemo all'incrocio: 2 feriti

POZZUOLO (Udine) - Incidente stradale ieri 21 luglio 2020 nel comune di Pozzuolo del Friuli, in località Zugliano, lungo la regionale 353, all'altezza dell'incrocio: si sono scontrati due mezzi, una Porsche Cayenne guidata da un padovano di 47 anni e una Citroen Nemo condotta da un friulano di 61 anni residente a Pozzuolo.



Entrambi rimasti feriti ma non in gravi conizioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia locale e anche i Vigili del Fuoco.



Inevitabili le ripercussioni sul traffico che ha subito forti rallentamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA