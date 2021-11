Carambola e schianto all'incrocio, auto distrutte e un ferito

PONTE SAN NICOLO' - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piovese incrocio Pozzamano a Ponte San Nicolò per lo scontro tra due auto. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente di un’auto è stato preso in cura dal personale del sanitario del Suem, illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.