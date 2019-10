Sbanda nella notte e vola nel fossato: miracolato il conducente

PADOVA - Questa mattina, 27 ottobre, poco prima dell'alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carceri a Ponso (Pd) per la fuoriuscita autonoma di un'auto: ferito il conducente.



I pompieri arrivati dal distaccamento di Este, hanno messo in sicurezza l'auto, finita in un campo sotto il piano stradale ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo.



L'uomo è stato assistito dal personale sanitario del Suem 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 7.

