Schianto fra tre auto sulla Piovese: due feriti estratti dalle lamiere contorte

LEGNARO - In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Piovese a Legnaro per un incidente tra tre auto: tre feriti. Si tratterebbe di un frontale



I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno estratto due persone, rimaste incastrate negli abitacolo delle vetture. Tutti i feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118, accorsi con più ambulanze e trasferiti in ospedale. Uno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.



La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore

