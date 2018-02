© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVE DI SACCO (PADOVA) -, complice la pioggia che ha reso l'asfalto viscido, finisce in uncon l'auto e rimane. Il tutto è successo questa mattina, alle 8.30, in. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per il recupero dell'auto, ma anche per liberare la donna rimasta incastrata nell'abitacolo e ferita. La squadra del locale distaccamento ha messo in sicurezza l’auto e soccorso la donna, che è stata presa in cura dal personale del Suem e trasportata in ospedale. Sul posto, per fare i rilievi dell'incidente, è intervenuta la Polstrada.