Attaccano il bancomat, poi l'inseguimento: auto della polizia si scontrano

PIOVE DI SACCO - Assalto l'altra notte alle 2,15 al bancomat della filiale di Banca Intesa in via Valeri a Piove di Sacco. Alla fine i banditi sono riusciti a fuggire dopo uno spettacolare inseguimento con la squadra mobile di Belluno che da qualche tempo era sulle loro tracce.



IL BLITZ

Quattro banditi con il volto travisato, dopo aver sistemato un sacchetto di nylon sopra le telecamere della videosorveglianza, con una cesoia si sono aperti un varco nello sportello. A questo punto con una tecnica innovativa hanno danneggiato la scheda madre del bancomat e collegato lo sportello a un pc portatile. Un'operazione per infettare con un virus il cervellone elettronico della banca: in questo modo il bancomat ha iniziato a erogare banconote. Una decina d'anni fa un'altra tecnica aveva messo in ginocchio le banche e costretto le forze dell'ordine ad un lavoro enorme per assicurare alla giustizia i malviventi. Arrivò infatti in Italia la tecnica dello skimmer. Veniva piazzata dentro il bancomat una mattonella sottilissima collegata ad una microcamera, che era in grado di registrare i codici pin delle singole carte. Questi dati in un secondo momento venivano utilizzati per clonare le carte di credito.



LE INDAGINI

Al momento non è dato sapere a quanto ammonta il bottino dell'altra notte. La banda che ha agito, dopo aver ha caricato su una Bmw nera station wagon tutti gli attrezzi del mestiere si è data a precipitosa fuga. Quando ormai i banditi pensavano di essere in salvo, a cavallo tra Legnaro e Saonara lungo la strada dei Vivai, si sono accorti di essere seguiti da un'auto di grossa cilindrata risultata essere una civetta della Mobile di Belluno. Ne è cominciato un inseguimento a folle velocità proseguito per un paio di chilometri. Una seconda auto dei poliziotti nel frattempo si è sistemata di traverso proprio nel centro di Saonara sempre sulla Vivai in attesa dei banditi. Questi ultimi, con una manovra spericolata, invece di fermarsi ed arrendersi, hanno trovato un pertugio per superare l'ostacolo e continuare la loro folle corsa. La prima civetta che stava inseguendo i sospettati non è riuscita a frenare in tempi utili ed è andata ad impattare contro i colleghi. Con i due mezzi in dotazione ormai fuori uso, gli agenti hanno dovuto mollare la presa, mentre i ladri hanno fatto perdere le loro tracce nella zona industriale di Padova.



UNA BMW SCURA

Soltanto la sera prima, a cavallo tra sabato e domenica, sempre una Bmw di colore scuro aveva fatto saltare l'ufficio postale di Riese Pio X nel Trevigiano. Non è detto che ad agire sia stata la medesima batteria criminale, ma è fuori di dubbio che dietro questi continui reati vi sia un'unica regia. Sulle indagini legate all'assalto di via Valeri a Piove di Sacco gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. Tuttavia i controlli anche dell'Arma in tutte le aree della provincia di Padova ad alta densità di sportelli bancari ed uffici postali verranno potenziati. Dopo il periodo della quarantena, con i reati predatori praticamente inesistenti, a poco a poco la malavita sta provando a riorganizzarsi. Sul fronte investigativo poco o nulla si sa sui quattro banditi che hanno agito l'altra notte. La tecnica utilizzata sarebbe una novità assoluta sul territorio provinciale. Solitamente si tratta di professionisti del crimine informatico provenienti dai paesi dell'Est a cominciare dalla Romania e dalla Bulgaria, tuttavia non è escluso che si siano formate batterie miste anche con criminali italiani conoscitori del territorio. Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA