PIOVE DI SACCO (PADOVA) - È uscito di strada con lo scooter e ora è ricoverato all'ospedale di Padova in condizioni critiche. Nella notte tra l'1 e il 2 giugno, intorno alle 4, uno scooterista sulla trentina percorreva via Gelsi e all'altezza con via Valerio ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Padova e il Suem. L'uomo è stato portato via in ambulanza.