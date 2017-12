Scontro all'incrocio tra due auto, donna resta incastrata tra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIAZZOLA SUL BRENTA - Alle ore 15 di oggi, venerdì 24 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Boschiera e via Dante aper lo scontro tra due autovetture: ferita una donna. La squadra di Cittadella non senza difficoltà adoperando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici ha estratto la ferita rimasta incastrata all’interno di una, subito presa in cura dal personale del suem 118, che l’ha stabilizzata per poi essere trasferita in elisoccorso in ospedale. Illeso il conducente della Mercedes classe B. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.