Piazzola sul Brenta. Schianto tra due auto, una finisce rovesciata su un fianco: conducenti in ospedale

PIAZZOLA SUL BRENTA - Alle 19 circa di venerdì 10 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via G. Marconi in località Trenignon Vaccarino a Piazzola sul Brenta per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata: due feriti.

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un automobilista, rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.