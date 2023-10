Pernumia. Auto contro scooter, motociclista muore sul colpo

PERNUMIA - Incidente mortale oggi, 8 ottobre alle 16, in via San Pietro Viminario a Pernumia.

Un motociclista mentre transitava in sella al suo scooter si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il centauro è caduto rovinosamente a terra. Si è capito sin da subito che le sue condizioni erano gravi. I sanitari del Suem 118 sono accorsi prontamente e hanno cercato di rianimare la persona, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sul luogo dell'ennesima tragedia della strada si sono portati gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito. La viabilità ha subito rallentamenti. In corso di valutazione le cause che hanno portato all'impatto mortale.

+++ notizia in aggiornamento +++