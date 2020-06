Pensionato investito nella notte, forse era già disteso sulla strada: non compatibili i segni con un impatto frontale

VIGODARZERE - L'investimento mortale del pensionato Leni Oscar Lorenzato, avvenuto venerdì dopo le 22.30 in via Busiago a Vigodarzere, rimane avvolto nel mistero. Il 63enne presentava un taglio al capo, non compatibile con l'impatto sul suo corpo della Alfa Giulietta guidata dal 31enne R.J.F. residente con la famiglia in via Ca' Zusto a Vigodarzere. Un'anomalia, tanto da fare pensare agli inquirenti come la vittima potesse essere stata già in mezzo alla carreggiata in una posizione rannicchiata. Ma sarà l'autopsia, il cui incarico verrà affidato oggi, ordinata dal pubblico ministero Sergio Dini a fare piena luce sul caso. È stata anche ordinata la ricostruzione dinamica dell'incidente.

IL FATTO

Il 31enne, alla guida dell'Alfa Giulietta intestata al padre, nella tarda serata di venerdì stava rientrando a casa dopo avere fatto visita alla sorella a Saletto. Durante il tragitto era preceduto da una macchina con all'interno i genitori. Arrivato a destinazione, la scatola nera dell'assicurazione, attraverso una app, ha avvisato il papà di un incidente subito dalla sua Alfa. Il padre allora ha costretto il figlio, sicuro di avere preso solo una buca, a tornare in via Busiago dove ha trovato i carabinieri e il corpo senza vita di Leni Oscar Lorenzato.

L'INCHIESTA

Sono diverse le anomalie riscontrate dai carabinieri nell'investimento mortale del pensionato. Oltre al taglio sul capo, appare strano come il muso della Alfa Giulietta non sia danneggiato dopo un impatto a circa sessanta chilometri orari contro un corpo. E poi il sessantatreenne non avrebbe subito fratture agli arti inferiori, ferite quasi sempre riscontrabili dopo un investimento. E infine quei sandali in gomma calzati da Oscar, trovati dai militari perfettamente appaiati lungo il ciglio della strada. Insomma, tra le ipotesi investigative c'è quella del malore. Il pensionato, forse prima di essere travolto dall'auto, sarebbe caduto camminando e si sarebbe procurato un taglio al capo. In stato confusionale si sarebbe rannicchiato in mezzo alla carreggiata. Quella sera era uscito di casa per andare al bar per vedere la semifinale di Coppia Italia, Juventus contro Milan. Ma il locale era chiuso. Da giovane, quando aveva solo 18 anni, Oscar era stato vittima di un incidente stradale ed era stato un mese in coma. Era rimasto invalido al 75 per cento a causa di una brutta ferita rimediata in testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA