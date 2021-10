Perde il controllo dell'auto si schianta contro un palo e finisce nel fosso: feriti due giovani

CONSELVE - Perde il controllo dell'auto, finisce contro un palo e poi nel fossato: due feriti. Ieri sera, 16 dicembre, alle 22.45, i vigili del fuoco in via ca’ Rossa a Conselve per un’auto finita fuoristrada nel fossato. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza la vettura finita contro un palo del telefono e il muro che delimita una proprietà privata ed estratto la giovane coppia, che si trovava nell’abitacolo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.