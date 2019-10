Sbanda e finisce con l'auto contro un palo: ferita una 37enne

PADOVA - Ieri sera alle 22:10 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bosco alto a Megliadino San Vitale per un'auto finita contro un palo dell'illuminazione pubblica: ferita la donna al volante, una trentasettenne. Pare non sia in pericolo di vita



I pompieri arrivati da Este con due automezzi, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la donna, che è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte con la rimozione dell'auto e la messa in sicurezza del palo dell'illuminazione pubblica.

