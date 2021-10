Centra i pali a bordo strada, si cappotta nel fosso e distrugge l'auto. Ma lui non si fa nulla

SAONARA (PADOVA) - Perde il controllo dell'auto, centra una serie di pali a bordo strada, si rovescia nel fossato e non si fa nulla. Automobilista uscito dall'auto incolume, ma solo spaventato. La notte scorsa, poco prima dell' 1:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada dei Vivai a Saonara per un’auto finita rovesciata nel canale di scolo a bordo strada dopo aver abbattuto un sere di pali della segnaletica stradale. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto. Nessuna conseguenza per l’autista venuto fuori incolume dall’abitacolo del mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.