PADOVA - Incidente oggi in via Facciolati, il sinistro - una vettura si è ribaltata per cause ancora da verificare - si è verificato intorno all'una di sabato 15 maggio e ha causato il blocco della circolazione. Auto e bus incolonnati, urbani ed extraurbani, per consentire i soccorsi. Fortunantamente non ci sono stati feriti gravi. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo.