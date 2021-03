Schianto fra tre auto, una finisce rovesciata su un fianco. Un ferito in pronto soccorso

PADOVA - Alle 18.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Colotti a Padova per un incidente tra tre auto, di cui una rovesciata su un fianco: un ferito. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con i sanitari del Suem all'assistenza delle persone coinvolte. Una persona rimasta ferita è stata trasferita in ambulanza in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni si soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.