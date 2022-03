PADOVA - Incidente questa mattina, lunedì 28 marzo 2022, in Tangenziale a Padova, tra l'uscita 10 e 11 in direzione Padova Est. Lo schianto si è verificato intorno alle 8.30, risultano esserci quattro feriti, dei quali uno in condizioni gravissime. La circolazione sulla tangenziale è andata in tilt, sul posto i vigili del fuoco, la polizia, 3 ambulanze e auto medica.