Incidente all'alba a Piombino Dese: auto abbatte palo telefonico e recinzione, ferito il conducente Foto

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Poco prima delle 5 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave a Piombino Dese per la fuoriuscita di strada di un’auto, che ha abbattuto un palo telefonico e la recinzione di un’abitazione. Illeso l'autista. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza l’auto e il luogo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.

