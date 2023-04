Schianto sulla Noventana, Fiat 500 finisce ribaltata su un fianco. Disagi enormi alla viabilità

NOVENTA PADOVANA - ​Incidente stradale oggi 5 aprile a Noventa Padovana all'incrocio tra via Noventana e via Zocco. Per cause ora al vaglio della Polizia locale una Fiat 500 condotta da una donna di 40 anni A.Z. di Schio (Vicenza) non si è accorta di una Peugeot guidata da un'altra dona V.B. di 39 anni di Vigonovo (Venezia) ferma in prossimità delle strisce pedonali e l'ha colpita con la parte laterale destra. L'impatto ha fatto impennare la Cinquecento che è finita ribaltata su un fianco nella corsia opposta di marcia. Entrambe le conducenti sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Non risultano in pericolo di vita. Traffico in tilt su tutta la Noventana. La viabilità è tornata regolare soltanto dopo le 9,30. I carabinieri hanno monitorato la viabilità. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno provveduto a liberare dall'abitacolo la conducente della Fiat 500. Tra le cause che hanno provocato l'incidente non si escludono la banale disattenzione e l'eccessiva velocità.