Scooter contro auto in pieno centro, anziano trasportato in ospedale in gravi condizioni

NOVENTA PADOVANA - Grave incidente stradale oggi, 21 giugno, alle 7,40 del mattino. Un pensionato di 86 anni di Vigonza, N.M. mentre transitava lungo via Roma in pieno centro paese in sella al suo scooter Kymco, si è scontrato con una Nissan Micra con al volante una donna, S.S. di 51 anni residente a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, che stava uscendo dal parcheggio del municipio per dirigersi verso via Valmarana. Nell'impatto l'anziano è caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi e il personale medico del Suem 118. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni, complice l'età non più giovanissima, sono critiche. Saranno decisive le prossime ore per valutarne le tempistiche di recupero.