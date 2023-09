Incidente a Massanzago. Moto in sorpasso si schianta contro un'auto, 18enne in ospedale

MASSANZAGO (PADOVA) - Carambola tra tre mezzi, un motociclista diciottenne è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto oggi, 22 settembre, alle 7,30 in via Straelle a Massanzago all'intersezione con via Malcanton. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese un centauro, F.T. in sella alla sua Suzuki mentre si trovava in fase di sorpasso di una Volvo condotta da P.L. di 43 anni del posto, è stato centrato in pieno da una Alfa Romeo Giulia guidata da M.G. di 56 anni che stava uscendo da un passo carraio. Dopo l'impatto il motociclista è andato a sbattere violentemente contro la Volvo prima di ricadere rovinosamente sull'asfalto.

Sul luogo dell'incidente oltre agli agenti della polizia locale intervenuti con due pattuglie si sono portati i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e successivamente trasportato al vicino ospedale di Camposampiero. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Presenta numerose contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due automobilisti coinvolti, rimasti illesi, sono stati sottoposti all'esame dell'alcoltest che ha dato esito negativo. Gli accertamenti sul ragazzo sono stati effettuati in ospedale. La viabilità ha subito ripercussioni per oltre un'ora.

Tempo necessario agli operatori di terminare le rispettive attività.