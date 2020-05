Schianto con il suo Fantic, Francesco muore a 17 anni: la famiglia dona gli organi

VICENZA/ESTE - E' morto a 17 anni dopo un incidente in moto. Francesco Farisato, uscito di strada lunedì in sella alla sua Fantic 125 nella zona di Noventa Vicentina, si è spento venerdì 16 maggio nel reparto di rianimazione di Padova dopo 5 giorni di agonia. Risiedeva a Pojana Maggiore, nel Vicentino e studiava nel Padovano, all'istituto Manfredini di Este, ora in lutto per la tragedia.

Domani, lunedì 18 maggio, la scuola lo ricorderà con una preghiera.

La famiglia ha deciso di donare gli organi.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA