Con lo scooter contro una Citroen: è grave

PADOVA - Oggi 28 ottobre alle 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via san Fidenzio a Padova per un incidente stradale tra un’auto e uno scooter: un ferito.

I pompieri accorsi nell’immediatezza dalla sede distante qualche decina di metri, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato il primo soccorso all’uomo alla guida del ciclomotore, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale in condizioni serie.

La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.

