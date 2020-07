Sbanda e cade in moto nella notte: centauro 26enne è gravissimo

Ultimo aggiornamento: 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA/TREVISO Un grave incidente stradale è accaduto questa notte a San Martino di Lupari poco prima dell'1 sulla Regionale Sr53 a cavallo fra le province di, da Castelfranco in direzione di Cittadella: unadi gorssa cilindrata è sbandata e il centauro è caduto dopo la fuoriuscita autonoma di strada.Alcuni automobilisti hanno dato l'allarme e sono scattati i soccorsi: l'uomo che guidava la moto, un 26enne originario di Taranto ma residente a Santa Maria di Sala, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Nessun altro mezzo coinvolto.