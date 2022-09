Camposampiero, finisce fuori strada con la moto: centauro in ospedale in codice rosso

CAMPOSAMPIERO - Finisce fuori strada e viene portato in ospedale in codice rosso. Erano le nove di sera di domenica 18 settembre quando i vigili del fuoco sono accorsi in via Molino Nuovo a Camposampiero, dove un motociclista è finito fuori strada, nel bel mezzo di un campo agricolo.

I pompieri hanno messo in sicurezza la moto e hanno illuminato la zona per aiutare il personale sanitario del Suem a soccorrere il centauro. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale, mentre la polizia stradale si è occupata dei rilievi dell'incidente.