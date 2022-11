Si schianta sulla 308: nella sua Bmw rinvenuta una borsa carica di droga, inevitabile l'arresto

BORGORICCO (PADOVA) - Sembrava un banale incidente stradale con feriti lievi, ma le sorprese sono arrivate poco dopo lo schianto. Nei guai è finito un ragazzo di 20 anni, D.N. residente a Campodarsego al volante di Bmw Serie 1 che si è scontrato con una Volkswagen Polo con al volante L.G. di Cassola in provincia di Vicenza di 37 anni. Mentre i due conducenti si trovavano già all'ospedale per gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, hanno cominciato i rilievi sulle due auto coinvolte. Ebbene, sulla Bmw del ventenne è stata rinvenuta una borsa piena di droga. Nello specifico marijuana, cocaina e crack già suddivisa in singole dosi e pronta per essere messa sul mercato. Gli agenti coordinati dal comandante Antonio Paolocci hanno subito avvertito del rinvenimento il pubblico ministero di turno Silvia Golin. Si è proceduto di conseguenza ad una perquisizione domiciliare a casa di D.N. che ha dato esito positivo. Trovati a carico dell'indagato ulteriori 130 grammi di marijuana, ketamina e secrezione di rospo, un allucinogeno devastante, ma molto in voga nel mondo giovanile dello sballo. E' stata inoltre sequestrata sostanza da taglio per la produzione di crack. Al termine delle formalità di rito D.N. è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.