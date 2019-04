PADOVA - Incidente mortale stanotte a Padova in via Vicenza all'1.30. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita gravemente nello scontro tra una Toyota Yaris e una moto Honda 125. A perdere la vita C hiriac Alexandru Marius, 24 anni, in sella alla moto, residente a Selvazzano. Grave la ragazza di 22 anni che era con lui, ferito anche il 25enne alla guida della Yaris. Intervenuti 118 e polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA