SAN GIORGIO IN BOSCO - Scontro mortale a San Giorgio in Bosco, in piazza 29 aprile intorno alle 20 di oggi, 12 ottobre. Un incidente ha visto coinvolte due auto e un 41enne ha perso la vita. Sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco e il personale del Suem.

+++ Notizia in aggiornamento +++