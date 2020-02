Perde il controllo dell'auto e esce di strada: Michele muore sul colpo a 53 anni

VIGONZA (PADOVA) - Incidente mortale, questo pomeriggio (venerdì 14 febbraio), in via Cavinello a Pionca di Vigonza. Un uomo di 53 anni è uscito di strada con la macchina perdendo la vita sul colpo. Sul posto la polizia locale e i pompieri per estrarre il corpo. Era partito anche l'elisoccorso, ma quando è arrivato i sanitari non hanno che potuto constatare il decesso del conducente. La vittima si chiama Michele Nardin e sul luogo dell'incidente è subito accorsa la moglie Ultimo aggiornamento: 19:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA